Kamusen Başkanı Atan Babalar Günü mesajı yayımladı

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20/06/2021

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Kamusen Başkanı Atan Babalar Günü mesajı yayımladı

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan “Babalar Günü” nedeniyle yayımladığı mesajda “Babalar ailelerin temelidir” ifadelerini kullandı.

Kamusen Başkanı Metin Ataman’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Babalarımız, dünyaya gelmemizden, kendi ayaklarımız üzerinde duruncaya kadar,  kendi ailemizi kuruncaya kadar bizlerin yanındaki en büyük destekçilerimizdir, babalarımızın hakkını ödemek mümkün değildir. Ailenin varlığı ve bütünlüğü için yaşamı boyunca gösterdikleri gayretle her türlü saygıyı hak eden sevgili babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.”

20/06/2021 10:24
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TAGS: Kamusen Başkanı Atan Babalar Günü mesajı yayımladı
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