Kamusen Başkanı Atan, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Kamusen Başkanı Metin Atan, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Atan, mesajında büyük bir acı yaşandığını belirterek, “Kartalkaya’da yaşanan trajik yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Bu elim olay hepimizi derinden üzmüştür. Umarım benzer felaketlerin yaşanmaması için gerekli önlemler alınır” ifadelerini kullandı.