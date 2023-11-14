KAMUSEN Başkanı Atan KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı...

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin daimi desteği ile Kıbrıs Türk halkının varlığına sahip çıkıldığını belirten Atan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümünü kutlamanın gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 15 Kasım 1983, Kıbrıs Türkü için özgürlük demektir, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını kazanması adına mücadele eden başta toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz”.