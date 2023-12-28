Kamusen Başkanı Atan: Umuyoruz ki yeni yıl umutlarıyla gelecek

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28/12/2023

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Kamusen Başkanı Atan: Umuyoruz ki yeni yıl umutlarıyla gelecek

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, 2023 yılının getirdiği acılara işaret ederek, “Umuyoruz ki yeni bir yıl umutlarıyla gelecek” dedi.

Yayımladığı yeni yıl mesajında Atan, 2024’ün sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek, şunları kaydetti:

“2023’ü acıların ve savaşın bir yılı olarak yaşadık. Ülkemizde ise halk kötü yönetimin getirdiği sonuçlardan payını yoksulluk olarak aldı. Yeni bir yıl ülkemizde insanın insan gibi yaşayacağı bir yıl olmalı. Bu inançla tüm ülkemizin yeni yılını kutluyor, kazanımlarla ilerleyeceğimiz bir yıl olmasını diliyorum.”

28/12/2023 17:24
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TAGS: Kamusen Başkanı Atan: Umuyoruz ki yeni yıl umutlarıyla gelecek
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