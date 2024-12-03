KAMUSEN Başkanı Metin Atan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda “Engelsiz bir yaşam için elimizi taşın altına koymalıyız.” ifadelerini kullandı.

Mesajında, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını artıracak adımların önemine dikkat çeken Atan, “Engelsiz bir dünya için hep birlikte çalışmalıyız” dedi

Engellilerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayata tam katılımını sağlamak için herkese görev düştüğünü vurgulayan Atan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yalnızca engellilerin değil, tüm toplumun farkındalığını artırması gerektiğini belirtti.

Atan, “Engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları aşmak için hep birlikte daha fazla dayanışma göstermeliyiz. Engelsiz bir yaşam için elimizi taşın altına koymalıyız. Tüm engelli vatandaşlarımıza sevgi, saygı ve dayanışma dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.