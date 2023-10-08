Kamusen Başkanı Metin Atan Gardiyanlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

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08/10/2023

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Kamusen Başkanı Metin Atan Gardiyanlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları Sendikası (Kamu-Sen) ülkede sürekli artan nüfusa dikkat çekerek, “Hapishaneler kapasitesinin üzerinde mahkumla dolmuşken az sayıda özveri ile çalışan gardiyanlarımıza cani yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kamusen Başkanı Metin Atan 8 Ekim Gardiyanlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Atan mesajında, “Gardiyanlarımızın omuzlarına yüklenen görev ve sorumluktan fazlasını üstlendiklerini biliyor, görüyor, Kamusen olarak özlük haklarını ve insanca çalışma koşullarına kavuşmaları için mücadelemize devam ediyoruz” dedi.

08/10/2023 11:26
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TAGS: Kamusen Başkanı Metin Atan Gardiyanlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı
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