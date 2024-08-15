Kamusen: Ev içi şiddet aralıksız devam ediyor, çocuklar hayatlarına son veriyor…

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Seher Güneş ev içi şiddetin artarak devam ettiğini ve bu durumdan etkilenen çocukların hayatlarına son verdiğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Güneş, “Aile içi şiddet mağduru olup sürekli yetkililerden yardım talep eden ancak istediği yardımı alamadığını belirten Pınar Taş’ın 16 yaşındaki oğlunun intihar haberi ile sarsıldık. Aile içi şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara önce devlet sahip çıkmalıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında ilgili yasayı da paylaşan Güneş, “Şiddete uğrayan kadınların sosyal yaşama döndürülmesi, çocuklarıyla birlikte aile bütünlüğünün sağlanması önceliğimiz” dedi.

Güneş “Komitemizin 2019 yılından günümüze kadar devamlı gündeme getirdiği ILO 190 Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmenin de Cumhuriyet Meclisinde onaylanması ve iç düzen göre yasanın yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.