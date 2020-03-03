KAMUSEN: İşe alınan eski Cas çalışanlarının görevlendirilmelerinde popülist davranıldı

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03/03/2020
HK

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KAMUSEN: İşe alınan eski Cas çalışanlarının görevlendirilmelerinde popülist davranıldı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), havalimanı yer hizmetleri veren CAS’ın kapanmasının ardından, devlete işe alınan eski CAS çalışanlarının görevlendirilmelerinde “popülist” davranıldığını iddia etti. 

KAMUSEN’den yapılan yazılı açıklamada, CAS çalışanlarının devlete işe alınmalarının memnuniyet verici olduğu, ancak işe alınan 80 kişiye yakın CAS çalışanının dairelere görevlendirilmelerinde Ulusal Birlik Partisi’nin “popülizm içinde” hareket ettiği iddia edildi.

CAS çalışanlarının “ihtiyaç olan dairelere değil, personel ihtiyacı olmayan yada çok acil olmayan dairelere” verildiği savunuldu.

“Örneğin, Posta Dairesi ve bunun gibi birçok dairede istihdama en çok ihtiyaç varken ilgili dairelere  hiçbir personel verilmeyişi manidardır” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Kişiye göre iş değil, işe göre istihdam” yapılmasını istedikleri kaydedildi.

03/03/2020 17:17
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