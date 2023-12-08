KAMUSEN, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısını kınadı

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, asgari ücretle ilgili İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un yaptığı açıklamayı “utanç verici” olarak nitelediklerini söyleyerek kınadı.

Atan konuyla ilgili yazılı açıklamasında “ülke insanına ve halkına yapılan sistematik olarak göçe zorlamanın bir halkası olarak görüyor ve haddini aşan konuşmadan öte gitmeyeceğini bilinmesini istiyoruz” dedi ve şöyle devam etti: “Emek düşmanlığı yaparak kendi çevrelerini zenginleştiren, emekçiyi çalan, emekçiyi yerle bir eden bu zihniyete izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz”

Atan “Emek düşmanlığı yaparak, çalışanın hakkını gasp ederek, emek hırsızlığı yaparak ülkenin yok olmasına sebebiyet verenlerden zamanı gelince hesap sorulacağını kamuoyunun bilgisine getiririz” ifadelerini de kullandı.