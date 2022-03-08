KAMUSEN: Kadınlarımızın Toplumun Temel Taşıdır

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Atan, ülkenin siyasi ve ekonomik anlamda kritik bir döneme girdiği şu günlerde kadınların da eğitim başta olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

Sorunların kökten çözümü için ciddi ve kapsamlı bir politikaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Atan, kadına yönelik istihdamın arttırılması gerektiğini vurguladı.

Atan mesajında, "Günümüzde Dünya Kadınlar Günü kadınlar açısından çok daha farklı bir anlam kazanmış bir gün. Kadın haklarının kazanılmasında nerelerden başlandığını ve bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanması için de özel bir gün. Birçok gelişmiş ülkede kadın hakları çok ilerlemeler göstermiş olsa da, ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde kadın hakları ne yazık ki istenen seviyelerden oldukça uzakta.” ifadelerini kullandı.

Atan, fedakarlıkları ve gösterdikleri büyük başarıyla ülkenin kuruluşundan bugüne adını büyük harflerle yazdıran Kıbrıs Türk kadınının, cumhuriyetten sonraki süreçte de aynı azmi ülkenin inşasında gösterdiğinin herkesin kabul ettiği önemli bir gerçek olduğunu kaydetti.

Üretimde, eğitimde, sanatta, kültür ve siyasette başarılarıyla kendilerini kanıtlamış olan kadınların günümüzde başta ekonomik durumdan kaynaklanan, çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Atan, “Yaşanan tüm ekonomik sorunların ağırlığını gerek ev içinde gerek çalışma hayatında en çok kadınlarımız hissetmektedir” dedi.

Atan, “KAMUSEN olarak kadınlarımızın toplumda hak ettiği yeri bulması açısından yapılacak tüm çalışmalara destek vereceğimizi bildirir, kadınların çalışma hayatında ve sendikalarda daha çok yer bulması temennisiyle bu anlamlı günün tüm kadınlarımıza ve dünya insanlığına sağlık, huzur, başarı getirmesini dilerim." ifadelerini kullandı.

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08/03/2022 09:41