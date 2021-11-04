KamuSen tüm işyerlerinde genel greve gidiyor

Kıbrıs Türk Kamu görevlileri Sendikası (KamuSen) hastanelerin 112, Acil ve yoğun bakım servisleri hariç diğer tüm işyerlerinde genel greve gidiyor

Kamusen: Tepkimiz kabul edilemez olan zamlaradır

Kamusen, yarın saat 9.00’da Sendika Genel Merkezi’nde toplanarak, saat 10:00’da Başbakanlığa yürüyeceklerini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, “08:00 – 12:30 saatleri arasında Hastanelerin 112, Acil ve yoğun bakım servisleri hariç diğer tüm işyerlerinde genel grev uygulanacaktır. Greve katılacak olanların siyah kıyafet giymesi ve Sendikamız da imza vermesi gerekmektedir” denildi.

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04/11/2021 13:11