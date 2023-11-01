KAMUSEN'den elektrik zammına tepki...

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, elektrik ücretlerine getirilen zammı kınadı.

Atan, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tarifelerine yapılan zammı kınadıklarını belirtti.

Atan, açıklamasında şunları ifade etti:

“Yapılan bu zammın özellikle Asgari Ücretliyi doğrudan etkilediği gibi küçük işletmeleri ve küçük esnafı da etkileyeceği aşikardır. Yapılan bu zammın diğer temel gıda maddelerine de yansıyacağı halkın ve vatandaşın altından kalkamayacağı bir yükün altında ezildiğini, bu hükümetin artık halkına ve vatandaşına vereceği bir şey kalmadığını, bu hükümetin 'YOK' hükmünde olduğunu bir kez daha kanıtlamışlardır.”