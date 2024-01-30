KAMUSEN’den kamudaki geçici memurlarla ilgili açıklama

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30/01/2024

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KAMUSEN’den kamudaki geçici memurlarla ilgili açıklama

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, kamuda çalışan geçici memurların yasa ile güvence altına alınacağını kaydetti.


KAMUSEN Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, geçici memurları güvence altına alacak yasanın önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını ve yasanın son şeklinin ise birkaç güne kadar açıklanacağını belirtti.

Atan, “KAMUSEN'in girişimleri sonucu yasa son şeklini aldı. Önümüzdeki günlerde yasa komitelerden Meclis'e gönderilecektir” dedi.

30/01/2024 15:53
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TAGS: KAMUSEN’den kamudaki geçici memurlarla ilgili açıklama
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