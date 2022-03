Kamuya istihdamlar başladı, partililer birbirine girdi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, 2022 yılı içerisinde uyuşturucuya yönelik yapmış olduğu operasyon sayısı ve ele geçirilen kaçak uyuşturucu miktarını açıkladı. Aklınıza gelen her şey var. Uyuşturucunun her çeşidi hem de



Toplam 85 operasyon yapılmış, 70 sanık tutuklanmış. Neredeyse her güne bir operasyon düşüyor. Operasyonların geneline bakıldığında uyuşturucu piyasası yabancıların elinde, özellikle de Afrikalılar. Öğrenci olarak adadalar ama her türlü karanlık ilişkinin içindeler



Mesela 7.5 kilo esrar ele geçirilmiş, 3 kilo ham afyon. 1 kilo kokain el geçirilmiş, devamında bir o kadar da metamfetamin. Kişiyi direk deli eden, anında dünyadan koparan, intihara kadar sürükleyen sentetik uyuşturucu çeşitlerinin hepsi listede



Dediğim gibi, pazar Afrikalı öğrencilerin elinde yoğunlukla. Ercan’da, Güney giriş kapılarında kilo kilo yakalanıyor. Korkusuzca, pervasızca büyüyen bir pazar. O kadar ki, balkondan atlayan kızın ruh haline, artık sokakta yürürken kaldırımlarda rastlıyorsunuz.



Afrikalı öğrenciler ciddi bir şekilde suç merkezi haline geldi. Zengin- fakir diye ikiye ayrıldılar, her türlü kaçak yaşamı doğalında uyguluyorlar. Uyuşturucu, hırsızlık, şiddet, kaçak bet, kara para aklama gibi tüm suçların içindeler, her gün onlarcası mahkemelerde, hapishanenin yarısı öğrenci



Ancak, Afrika’dan gelen tüm öğrencilere suçlu muamelesi yapmamak gerek. Sadece eğitim için gelen, eğitimini tamamladıktan sonra da adadan ayrılmayı planlayan çok. Buna karşın, oluşturdukları öğrenci birliği vasıtası ile, dünyanın dört bir tarafına KKTC halkını “ırkçı” diye şikayet ediyorlar



Ve evet, bir çok noktada ırkçı davranan vatandaşımız da çok. Ev kiralamak istemeyen, evden atan, arabasına almayan, ırkçılık içeren kelimeler kullanan, çalıştırıp para ödemeyen çok. Buraya kadar saydıklarımın tamamı adli makamların işi ve çözmek gerekiyor.



Polisin bu kadar yüksek oranda uyuşturucu operasyonu yapması bir başarı mi? Yoksa büyük bir buzdağının görünen yüzü mü? Belli ki, bu alanda ciddi bir talep var, piyasa var, bunla mücadele edilmesi gerekiyor. Polisimizi kutlarken, rakamların endişemi artırdığını yazmak isterim



İnsan akışının olduğu her ülkede suç oranları da artar. Eğitim, üniversiteler bu adanın gerçeği ise, öğrenci de gelecek. Düzenli yaşamı sağlamak ise adli makamların görevi. Bunun için, merkezi hükümet, belediyeler, üniversite yönetimleri de polisle birlikte çalışmak zorunda



Artan suç oranları, hepimizi ciddi oranda gererken, sokakta gördüğümüz her Afrikalı öğrenciye de suçlu muamelesi yapma geleceğinden kurtulmalıyız. Sadece Afrikalı öğrenciler değil, çalışma izni ya da oturma izni alan çok sayıda yabancı suç çetelerinin merkezinde.



Bu arada, hükümetimiz sessiz sedasız kamuya istihdamlara devam ediyor. Münhalsiz, fırsat eşitliği yaratmayan o gerici anlayış gençleri ayrıştırmayı sürdürüyor. UBP içinde ciddi bir kavga var. 4’ü Girne, 6’sı Lefkoşa olmak üzere toplam 10 kişinin istihdamı UBP’nin öncelikli gündemi.



Memleket yangın yeri, Sunat Atun’un ardından, dışişleri bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Türkiye yolcusu. Öğrendiğim kadarı ile programında sadece dışişleri değil, Cumhurbaşkanı Erodğan ile de görüşme var. Kulisler kaynıyor, Faiz Sucuoğlu bu davetlerden son derece rahatsız.



Vaka sayısında rekora ulaşıldı, bin 32. Bu rakam daha da artacak. 2’nci hatta 3’üncü kez yeniden pozitif olanlar var. Vaka- ölüm oranı çok düşük olsa da, bu bizi yanıltmasın. Vaka çok, yaşlı insanlarımız ölüyor. Aşısız insanlarımız ölüyor. Tedbir ve dikkat önemli.

30/03/2022 09:08