Kamuyu rüşvet çarkı esir aldı…

KAMUYU RÜŞVET ÇARKI ESİR ALDI… BÜROKRASİDE ŞEFFALIK ÖLDÜ, İŞ YÜKÜ ARTTI… OLMASI GEREKEN İŞLER BEKLİYOR, E- DEVLET BİRÇOK SORUNU ÖNLEYECEKKEN, BEKLİYOR

VATANDAŞ ELİNDE EVRAKLAR DAİRE DAİRE KOŞTURUYOR. BİR MERKEZDEN YAPILABILECEK İŞLER İÇİN VATANDAŞIN GÜNLERCE DAİREDEN DAİREYE KOŞMASI GEREKİYOR. REZALET DEĞİL DE NEDİR?

Liyakatsiz kamu yöneticilerine, inisiyatif kullanamayan bakanlar da eklenince, bürokrasi vatandaşın hayatını zindana çeviren bir hal aldı. Birkaç kamu dairesi dışında vatandaşın memnun olduğu, memnun ayrıldığı yer yok… Üstelik rüşvet de artık kamuda sıradan bir hal aldı

Basit bir işlem için amir müdüre soracak, müdür bakanlık müdürüne soracak, bakanlık müdürü müsteşara soracak, müsteşar bakana soracak, bakan başbakana soracak… Başbakan da sorumluluk almak istemiyorsa, elbette onun da danışacağı yerler vardır…

Yabancı yatırımcılar bu ülkenin bürokrasisinden şikayet eder, hayatı kendilerine zehir ettiğini söyler, bir çok aşamada rüşvet çarkının içerisine çekilmeye çalışıldıklarımdan şikayet ederler. Peki yerli işadamları için durum daha mı farklı? Bürokrasi herkesin canını yakıyor

Sadece iş insanları değil, belediye başkanlarına bir dokun bin ah işit. Elinde parası, yanında mühendisi, iş makineleri ile bekleyen belediye başkanları bürokrasiyi aşıp vatandaşa hizmet götüremiyor. Bürokrasi öyle yavaş ki üstüne bir de çözüm değil sorun üretiyor

Çözümü bellidir. Her şeyden önce liyakat sahibi yöneticiler göreve gelecek. Göreve gelenler mevzuatı bilecek. Mevzuatı bilenler yetkilerini kullanacak. Herkesin görev ve sorumluluğu içerisinde hem vatandaşın hem de yatırımcının önü açılacak

Bir taraftan daralan ekonomiden, ağır enflasyondan, işsizlikten, ülkeye yatırımcı gelmemesinden şikayet ediliyor. Diğer taraftan bırakınız yabancı yatırımcıyı yerli yatırımcı basit bir iş için dahi aylarca bekleyebiliyor. Öyle bir noktaya gelindi ki her sorunun cevabı “hayır”

KKTC’deki bürokratik süreçler, hem vatandaşları hem de yatırımcıları olumsuz etkileyen önemli sorunlar arasında yer alıyor. Karmaşık, yavaş ve şeffaflıktan uzak olan prosedürler, birçok alanda sıkıntılara yol açmaktadır. Yapılması gereken o kadar çok iş var ki, yıllardır bekliyor.

KKTC’deki bürokratik süreçler, hem vatandaşları hem de yatırımcıları olumsuz etkileyen önemli sorunlar arasında yer alıyor. Yatırımcıların iş kurma veya proje başlatma aşamasında çeşitli izinleri alma süresi çok uzun. Bu durum, yatırımcıların ilgisini azaltıyor ve ekonomik gelişmeyi yavaşlatıyor.

Çoğu işlem hâlâ fiziki evrak üzerinden yürütülüyor. İşlemleri kolaylaştıracak, şeffaflaştıracak, E-devlet uygulamaları yıllardır yetersiz noktada. Bu konuda açıklama var, ilerleme yok. Hem zaman kaybı, hem de bu öden evrak alıp- vermeler rüşvet çarkının da en önemli sebebi

Bürokrasi içinde şeffaflık eksikliği, karar alma süreçlerinde belirsizlik yaratıyor. Bu durum, hem vatandaşların hem de yatırımcıların güvenini azaltıyor. Herkes de biliyor ki, kamunun bir çok alanında adı konmamış bir rüşvet çarkı var. En üst düzeyden, en düşük seviyeye kadar…

Vatandaş elinde evraklar, daireden daireye koşturup duruyor. Halbuki, bir dairede kayıtlı olan, neden diğer dairede görülmüyor? Farklı kamu kurumları arasında koordinasyon eksikliği bulunuyor. Bu durum, basit bir işlem için bile günlerce vatandaşın oradan oraya koşması demek

Bunun için arzuhalciler oluştu. Kamu çalışanları da bir çok şirketin iş takipçisine dönüştü. Vatandaş işinin olmasını beklerken, kamu çalışanı “iştakipçisi” önceliği belli. Vatandaş ya da yatırımcı istediği kadar beklesin. İşini bilenin işi olurken, büyük haksızlıklar da beraberinde yaşanıyor

Kamu kurumlarında personel eksikliği ve eğitimsizlik, iş yükünün artmasına ve işlemlerin yavaş ilerlemesine neden oluyor. Karmaşık ve uzun süren bürokratik süreçler, rüşvet gibi olumsuz uygulamalara zemin hazırlayabiliyor. Bu durum yatırım ortamını daha da kötüleştiriyor.

Yatırımların yavaşlaması ve işletmelerin kurulma süreçlerinin uzaması, ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor.. Yasal düzenlemelerdeki karmaşıklık ve güncellemelerin gecikmesi, bürokrasiyi daha zor hale getiriyor. Bu sorunların çözümü için dijitalleşme, personel eğitimi ve şeffaflık artırıcı reformlar gerekli.