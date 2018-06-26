Kamyon şoförü cezaevine gönderildi

Dikkatsiz sürüş sonucu Bowan çiftinin ölümüne neden olan kamyon şoförü Ramazan Tomruk bugün İskele Kaza mahkemesinde hakim huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Umut İnan, zanlı Ramazan Tomruk’un 3 ayı geçmeyecek şekilde tutuklu kalmasına emir verirken sürüş ehliyetine de geçici olarak el konulmasına emir verdi.

İskele Anayolu üzerinde dikkatsiz ve süratli sürüş sonucu Kaleil Bowan ve Emine Bowan çiftinin ölümüne neden olan kamyon şöförü Ramazan Tomruk İskele Kaza mahkemesinde hakim huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru Türkeç Soytürk, zanlının tedbirsizlik ve dikkatsiz sürüş sonucu, yolun sağına geçtiğini, süratli olduğunu, kavşakta süratini azaltmadığını anlatarak, TC ve KKTC vatandaşı olan zanlının Türkiye’ye kaçma ihtimali olabileceğinden dava görülene kadar söz konusu zanlının 3 ay Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Umut İnan da zanlı Ramazan Tomruk’un sürüş ehliyetine geçici süreyle el konulmasına ve 3 ayı geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaza, 23 Haziran tarihinde İskele Anayolu üzerinde meydana gelmiş ve Bowan çifti feci şekilde can vermişti.

KAYNAK: BRTK