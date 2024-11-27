Kamyon şoförü kendini yaktı! 10 milyon liralık araç bir anda düştü...

ABD'de hızla viral olan kazanın fotoğrafları ortaya çıktı. Dünyada sayılı bulunan modellerden olan Lamborghini Diablo'nun VT versiyonunun kamyondan düşmesi birçok klasik araç severin içini yaktı.

KAMYON İÇİN ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kamyonun ilk sahibi olan şirket olan Intercity Lines, kamyonu yıllar önce sattıklarını ve "hiçbir şekilde kamyonla bağlantılı olmadıklarını" açıkladı. Bir şirket temsilcisi, bu tür römorkların "sürekli bakım" gerektirdiğini söyledi ve bu tür kazaları önlemek için kendi filolarına her 30 ila 60 günde bir servis verdiklerini belirtti.

-Kazanın temel nedeni olarak kamyonun hidrolik asansörünün arızalanması görünüyor, buna kanıt olarak asfaltta biriken hidrolik sıvı gösteriliyor.