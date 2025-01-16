Kamyonların Trafiğe Çıkış Saatleri ile Kamu İşletme İzinli Araçlara Yönelik Polisin Denetimleri Sürüyor

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri, bu sabah başkentte gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde kamyonların trafiğe çıkış saatleri ve kamu işletme izinli araçları mercek altına aldı.

Denetimlerde, 5000 kg ve üzerindeki kamyonların sabah 07.00-08.00 saatleri arasında trafiğe çıkış yasağına uymadığı belirlenen 1 kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, kamu taşımacılığı kurallarını ihlal eden şu durumlar da tespit edildi:

Mesleki sürücü belgesi olmadan kamu taşımacılığı yapan 1 sürücü,

Aracın sabit koltukları dışında yolcu taşıyan 3 sürücü,

KKTC’den sürüş ehliyeti olmadan araç kullanan 1 sürücü.

Polis, denetimlerde rapor edilen sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Trafik ekiplerinin genel kontrollerinin yanı sıra kamyonların trafiğe çıkış saatleri ve kamu işletme izinli araçlara yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.