Kamyonların Trafiğe Çıkış Saatleri ve Kamu İzinli Araçlara Yönelik Polis Denetimleri Sürüyor

KAMYONLARIN TRAFİĞİE ÇIKIŞ SAATLERİ İLE KAMU İŞLETME İZİNLİ ARAÇLARA YÖNELİK POLİSİN DENETİMLER SÜRÜYOR …

Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün ve bu sabah gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, kamyonların trafiğe çıkış saatleri ve kamu işletme izni ile yolcu taşımacılığı yapılan araçlar da kontrol edildi.

Denetimler kapsamında; 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan sürede, (07:00 - 08:00 saatleri arasında) trafikte seyretmelerinin yasak olmasına rağmen, yasağa uymadığı tespit edilen toplam 4 kamyon sürücüsü ile kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen toplam 14 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis, genel trafik kontrollerinin yanı sıra kamyonların trafiğe çıkış saatleri ve kamu işletme izni ile yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerindeki denetimlerini sürdürecek.