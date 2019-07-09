Kamyonu X-ray’den geçirdiler, bu manzarayla karşılaştılar

Yetkililer şüphelendikleri bir kamyonu kontrol noktasında X-ray cihazından geçirdi. Muhtemelen ABD’ye kaçmaya çalışan 21’i çocuk 51 göçmen bu şekilde yakalandı.

İngiliz The Mirror gazetesinin yayınladığı X-ray görüntülerine iki katlı kalabalık bölmeler yansıyor. Silüet şeklinde görülen göçmenlerin kimi oturuyor, kimi ise yatıyor.

51 göçmenin Meksika’daki Ulusal Göç Enstitüsü’nde gözaltında tutulduğu ve ülkelerine gönderileceği açıklandı.

Birkaç hafta önce Meksika’da Eski Cezaevleri Müdürü Francisco Garduno, Ulusal Göç Enstitüsü Müdürü olarak atandı. Garduno idaresinde, ülkeye araçlarla yasadışı yollardan giren çok sayıda göçmen yakalandı.