ABD'de hareket halindeki kamyonun üstünde dans eden adam köprüye çarpıp öldü. Teksas eyaletine bağlı Houston'da 10 Kasım'da meydana gelen olay, çevredeki bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Houston Polis Teşkilatı'nın adını açıklamadığı adam, sabah saatlerinde üstüne çıktığı yarı römork kamyonda dans ediyordu. Ters tarafta durduğu için üstgeçidi göremedi ve sert şekilde çarptı.

Hastaneye kaldırılan adamın yaşamını yitirdiği duyuruldu. Yetkililer, adamın kendisini dans ederken videoya almış olabileceğini düşünüyor.

Houston Polis Teşkilatı Sözcüsü Jodi Silva, kamyon sürücüsünün dans eden kişiyi tanımadığını söyledi. Silva "Uzun zamandır böyle bir vaka görmemiştik" diye konuştu.

Kamyonun üstünde birisinin olduğunu bile bilmediğini belirten sürücüyse serbest bırakıldı. Facebook'ta paylaşılan videoya yorum yapan bazı kullanıcılar, kazayı gördüklerini iddia edip "kimsenin kamyonu durdurmaya çalışmadığını" ve "gözlerine inanamadıklarını" söyledi.

Crystal Davis adlı bir kişi "Yerde kan yığını gördüm. Bükülmüş vücudu, kırık boynu ve kolu gördüm. Bir güne başlamak için korkunç bir şekildi" ifadesini kullandı.

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17/11/2022 23:03