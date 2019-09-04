Kan bağışı kampanyası başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve AL-PET işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenleniyor. Başlangıcı yarın Lefkoşa’da gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Kızılay’a ait kan bağış aracı farklı günlerde Gönyeli, Gemikonağı, Güzelyurt, Girne, Alsancak, Korkuteli, İskele ve Gazimağusa’daki petrol istasyonlarında olacak, kan bağışı kabul edilecek. Kampanya 21 Eylül’de tamamlanacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede kan sıkıntısı yaşandığı hatırlatılarak, sağlık durumu kan vermeye müsait olan vatandaşların kampanyaya duyarlılık göstermesi istendi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, başlangıcı yarın yapılacak kampanya 14.00-18.00 saatleri arasında Girne Kapısı’nda, Kuğulu Park’ta olacak.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıralı ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş da kampanyanın açılışına katılacak.

Kan bağışı kampanyası programı şöyle:

“5 Eylül 2019 Perşembe 14.00-18.00- Girne Kapısı Memo Petrol- Kuğulu Park

6 Eylül 2019 Cuma 09.00-11.00 Gemikonağı Cem Pişmiş 1 Petrol

9 Eylül 2019 Pazartesi 14.00-16.00 Güzelyurt Özdoğaç Petrol Ekrem Uzun Petrol

10 Eylül 2019 Salı 16.00-18.00 Girne Tem Petrol

11 Eylül 2019 Çarşamba 16.00-18.00 Girne Oscar Petrol

12 Eylül 2019 Perşembe 16.00-18.00 Girne Tanısay Petrol

13 Eylül Cuma 10.00-13.00 Girne Akacan Petrol

13 Eylül Cuma 16.00-18.00 Alsancak Hasan Uzun Petrol

16 Eylül 2019 Pazartesi 09.00-11.00 Korkuteli Fidan Petrol

16 Eylül 2019 Pazartesi 16,00-18,00 Mağusa Güneşoğlu Petrol

17 Eylül 2019 Salı 09.00-11.00 İskele Petrol

17 Eylül 2019 Salı 16.00-18,00 İskele Fidan Petrol 2

21 Eylül 2019 Cumartesi 14.00-16.00 Gönyeli Petrol.”