Kan Bağışında KKTC Rekoru İskele’de

Kuzey Kıbrıs genelinde daha önce 45 üniteyle Dipkarpaz’da olan kan bağışı rekoru dün 53 üniteyle İskele'de kırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi ve Caesar Resort işbirliği ile dün , 10 Ocak 2021 tarihinde, “Kan Ver Hayat Kurtar” sloganıyla Kan bağış kampanyası düzenlendi. Caesar Resort ana giriş kapısı önünde gerçekleştirilen ve 10:00 – 16:00 saatleri arasında planlanan etkinlik, yoğun taleb üzerine saat 17:00’e kadar uzaltıldı. Bir okadar da, tansiyon kriterine katılan çok sayıda gönülü kan veremedi. Kan bağışında bulunan gönüllülere ayrıca ücretsiz Covid-19 Antikor testi yapılması da dikkat çekti.

Kan bağış etkinliğine, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, İskele Şube Başkanı Yaşar Şimşek, İskele Merkez Muhtarı Sermet Nereli, Caesar Resort Proje Direktörü Özkan Karağaç ve İskele Şubesi yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İskele Şube Başkanı Yaşar Şimşek, “kan vermenin ötesinde bir ilçede nasıl bir birlik, beraberlik halinde bir organizasyon yapıldığını gördük, çok güzel bir çalışma oldu. Kan bağışında bulunan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz, rekor bağıştan çok mutluyuz” dedi.

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11/01/2021 16:39