Kan donduran çağrı! Ellerini kesin, taşlayın…

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girip ülkeyi ele geçirmesinin yankıları sürüyor. Ancak bu sefer, ülkedeki yangın Avrupa’ya da sıçramış görünüyor.

İngiltere'nin en fanatik vaizi, Taliban'a daha katı bir İslami adalet biçimi uygulama çağrısında bulundu - buna zina yapanları taşlamak, hırsızların ellerini kesmek ve daha başka birçok cezayı da dahil etti.

Bir nesil cihatçılara ve eylemlerine ilham veren 54 yaşındaki Anjem Choudary, müziğin yasaklanması ve gayrimüslimlerin 'kafir vergisi' ödemesi gerektiğini söyledi. Choudary'nin sözleri, Taliban Liderliğine Samimi Tavsiyeler başlıklı 3 bin 500 kelimelik bir incelemede yer alıyor.

Doğu Londralı din adamı, daha ılımlı bir imaj yansıtmaya çalışan Afganistan'ın yeni hükümetini, Batı kültürünün tüm izlerini silmeye ve 'müzik, drama ve felsefe gibi yararsız uğraşları' yasaklamaya çağırdı.

TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMASI YASAKLANMIŞTI

Beş yıl önce DEAŞ terör örgütünü desteklemekten hapse atılan Choudary'nin, serbest bırakılmasının ardından topluluk önünde konuşması yasaklanmıştı. Ancak bu yasak geçen ay kaldırıldı.

Şifreli sosyal medya ağı Telegram'dan görüşlerini ifade eden Choudary, İngiliz ve Amerikan güçlerinin meşru hedefler olduğunu öne sürerek, Taliban savaşçılarını silahlarını 'işgalci güçlere' ve 'Allah'ın hükmünü uygulamanın önünde duran' herkese doğrultmaya çağırdı.

‘GAYRİMÜSLİMLER’DEN VERGİ ALIN, BM’Yİ KOVUN…’

Dünya liderleri Afganistan'ı izole etmemesi için Taliban'a yalvarırken, Choudary ülkenin yurtdışındaki, hatta Müslüman ülkelerdeki büyükelçiliklerinin kapatılmasını ve Birleşmiş Milletler'in Kabil'den çıkarılmasını öğütledi.

Choudary, Afganistan'da yaşayan gayrimüslimlerin, genellikle 'kâfir vergisi' olarak adlandırılan ve 'cizye' olarak bilinen bir vergi ödemesi gerektiğini vurguladı.

Choudary, Taliban'ın ülkede katı şeriat yasalarını uygulaması ve yüksek mahkemeler gibi mevcut hukuki organlardan kurtularak yalnızca şeriat mahkemelerini kullanması gerektiğini söyledi.

Choudary, "Hırsızın elini kesmek, zina yapanı taşlamak ve içki içenleri (mahkeme süreci ve delillerden sonra) kamçılamak, ceza kanunu veya hudud Allah'ın hakkıdır. Bunlar sorgulamadan ve tereddüt etmeden uygulanmalı" diye konuştu.

‘TALİBAN GERÇEK İSLAM MI DEĞİL Mİ GÖRECEĞİZ’

Choudary'ye göre, Taliban'ın şeriat yasasını uygulamak için kullandığı katılık düzeyi, onun 'gerçek İslam' olup olmadığını belirleyecek. Choudary şöyle devam etti: "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar... bu acemi devletin gerçekten İslam hukukunu uygulayıp uygulamadığını veya sadece adında İslam geçen başka bir ülke mi olduğu değerlendirmelidir."

Choudary, Taliban'ı Afganistan'ın adını İslam Devleti olarak değiştirmeye şu sözlerle çağırdı: "Bütün sınırların kaldırılması ve tüm Müslümanlar, en başta Hindistan alt kıtasındaki Müslüman topraklarını birleştirmek, daha büyük bir savaşın öncüsü olmak amacıyla yeni İslam Devleti'nin vatandaşları olmaya davet edilmeli"

KENDİSİ AFGANİSTAN’A GİDEMİYOR

Kendisine Afganistan'a gidip gitmeyeceği sorulduğunda Choudary, BM terör izleme listesinde olduğu ve seyahat etmesi yasak olduğu için bunu yapamayacağını söyledi.

Ancak diğer Müslümanların ülkeye seyahat edebileceğini belirterek, "Bir Müslüman olarak İslam'a ve şeriata inanıyoruz, bu yüzden orada yaşamak doğal bir şey. Yahudiler neden İsrail'e yöneliyor?" diye konuştu.

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22/08/2021 13:47