Kan donduran olay!

Şu anda 20 yaşında olan Brooke Skylar Richardson'ın, iki yıl önce doğurduğu bebeği diri diri gömmekle suçlandığı mahkeme görülmeye başlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Brooke Skylar Richardson adlı genç kızın tüyler ürperten hikayesini konuşuyor.

Ohio'da yaşayan Brooke Skylar Richardson, henüz 18 yaşındayken gizlice doğurduğu bebeğini diri diri gömüp öldürmekle suçlanıyor.

Şu anda 20 yaşında olan Brooke, ağırlaştırılmış cinayet, taksirle adam öldürme ve delil karartma suçlarından dün hakim karşısına çıktı.

Brooke Skylar Richardson, 2017 yılında gerçekleşen olayda, adını Annabelle koyduğu çocuğunun ölü doğduğunu iddia ediyor.

Richardson, bebeğini Ohio eyaletinde küçük bir kasaba olan Carlisle'da yaşayan ailesinin evinin arka bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Lisede ponpon kız grubunun lideri olan genç kadın, 1 Mayıs 2017'de ailesinin evinin tuvaletinde gizli doğum yaptığını kabul etti.

Hamileliğini arkadaşlarından ve ailesinden gizleyen Brooke, lise mezuniyet balosundan kısa bir süre sonra doğum yaptı.

Savcı Julie Kraft, mahkemede yaptığı konuşmada, "Brook, bebeğini öldürmekle kalmadı. Tüm delilleri kararttı ve zavallı bebeği gizlice gömdü" dedi.

Olay 2017'de bir doktorun polisi arayıp Richardson'ın "ölü doğum yapmış olabileceğini" söylemesiyle ortaya çıktı.

Bu ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Richardson'ın ailesinin evine baskın yaptı. Evin arka bahçesinde kazı yapan ekipler, bebeğin kalıntıları ile karşılaştı ve genç kadını tutukladı.

Savcılığın iddiasına göre Richardson, üniversitede 18 yaşında çocuklu bir kadın olmak istemedi. Hamile olduğunu öğrendikten sonra sonraki kontroller için bir daha hastaneye gitmedi.

Doktorunun aramalarına ve mesajlarına da geri dönüş yapmayan kadın, iddiaya göre çocuğu istemediğinden emindi.

Richardson'ın avukatları ise kadının bebeğinin ölü doğduğunu ve Richardson'ın suçsuz olduğunu savunuyor.

Avukatlar kadının, bebek ölü doğunca ne yapacağını bilmediği için gömdüğünü iddia ediyor. (Milliyet)