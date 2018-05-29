HABER KIBRIS

Kan donduran olay Türkiye Basınına böyle yansıdı

KKTC'de eşi benzeri görülmemiş cinayet olayı Türkiye basınında da geniş yer buldu.

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29/05/2018

Kan donduran olay Türkiye Basınına böyle yansıdı
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Gönyeli'de annesi tarafından vahşice öldürlen 7 yaşındaki Ercan Kunduracı'nın haberine Türkiye basını geniş yer verdi.  Türkiye basını küçük Ercan Kunduracı'nın 36 yaşındaki annesi Bilge Lord tarafından öldürelmesini manşetten verdi.

Haber Türkiye medyasına şu başlıklarla yansıdı.:

 

 

 

 

Hürriyet: Oğlunu 17 bıçak darbesiyle öldürmüştü… Kan donduran detaylar!

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DHA: Kıbrıs'ta vahşetin detayları ortaya çıktı

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Milliyet: Aile faciası!

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NTV: Anne oğlunu bıçaklayarak öldürdü (Dede kalp krizi geçirdi)

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CNN Türk: Vahşeti Whatsapp mesajıyla duyurdu: Oğlunu 17 bıçak darbesiyle öldürmüş

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TAGS: Ercan Kunduracı, Tahir Lord, cinayet, haber, bilge lord, türkiye, medya, basın
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