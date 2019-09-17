Kan ve Damar Temizliği Nasıl Yapılır? Hangi Hastalıklarda Yapılmalıdır?

Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kalp-damar, böbrek ve karaciğer hastalıkları olanlar ve 40 yaş üzerindeki kişilerin kan ve damar temizliği yapması gerekir.

Kan ve damar temizliği yaparken haftanın 2 günü, sadece mevsim meyvesi veya meyve suyu içerek geçirilir.

Kan ve Damar Temizliği

3 Hafta Boyunca Yapılması Gerekenler

Her sabah aç karnına aşağıdaki damar açıcı ilaçlardan biri içilir, 1 saat boyunca başka hiçbir şey tüketilmez.

Sonra ikindiye kadar kiraz mevsiminde kiraz, vişne mevsiminde vişne, elma mevsiminde kabuğuyla ve çekirdekleriyle elma yenir veya elma suyu içilir, nar mevsiminde çekirdekleriyle birlikte nar yenir.

Kırmızı pancar suyu-soğan suyu karışımı da içilebilir.

İkindide yemek yenebilir.

Yemekten 5-6 saat sonra Ballı Sarımsaklı ilaç içilir.

Kan Temizleyen, Damar Açan ve Kolesterol Düşüren İlaçlar

Ballı Sarımsaklı Karışım

10 limon suyu + tahta havanda dövülmüş 10 baş sarımsak + 1 kilo bal karıştırılarak cam kavanoza konur. Ağzı 3 kat pamuklu bezle kapatılır ve karanlık bir yerde 7 gün bekletilir.

7 gün sonra kavanozun kapağı kapatılarak buzdolabına konur. Uzun süre dayanır, hatta ne kadar uzun bekletilse o kadar kuvvetlenir.

Hazırlanan karışımdan günde bir defa olmak üzere 4 çay kaşığı yutulur.

Her defasında ağza en fazla 1 çay kaşığı alınır.

Hemen yutmadan, ağızda dolandırarak dağılması sağlanır.

Bu şekilde tüketilmesi önemlidir, çünkü ilaç midede değil, ağızda, kılcal damarlar tarafından emilmelidir.

Her gün aynı saatte aç karnına içilen bu mükemmel ilaç kalp ve beyin damarlarını açar, kanı temizler.

Ağızda dolandırmadan bir defada yutulursa, karaciğer hastalıklarına, mide ve onikiparmak bağırsağı ülserine, H. Pylori enfeksiyonuna iyi gelir.

Sağlıklı olan kişilerde sağlığı korumak, hastalarda ise şifa için senede bir defa yapılmalıdır. 40 yaşın üzerindekiler her türlü hastalıkta bu ilacı kullanabilirler.

Soğanlı İlaç

1 bardak taze sıkılmış soğan suyu ve 1 bardak bal karışımından her gün 30-50 gr. olmak üzere 2 defa aç karnına içilir.

Sarımsaklı Zeytinyağı

1 bardak sızma zeytinyağı ve 1 baş dövülmüş sarımsak karıştırılır.

24 saat bekletilerek sarımsaklar süzülür.

Günde l defa, 30 gr. sarımsaklı zeytinyağı + 30 gr. limon suyu karışımı içilir.

Yemek ve salatalarda da sos olarak kullanılabilir.

Dikkat: Günde 50 gramdan fazla zeytinyağı tüketmemek gerekir.

Biberiyeli Sirke

3 çorba kaşığı biberiye kabaca öğütülür veya dövülür, 500 gr. ev sirkesi ile karıştırılır ve kapağı kapatılarak 7 gün bekletilir.

14 gün boyunca günde 1-2 defa aç karnına 30 gram sirke suyla içilir.

Bu ilaçlar başta beyin damarları ve kalp damarları olmak üzere bütün damarları açar, nefesi rahatlatır, kanamayı azaltır.

40 yaşından sonra herkesin özellikle kadınların bu ilaçlara ihtiyacı vardır. Yılda 1 -2 ay kullanılmalıdır.

Biberiye, zencefil, sarımsak, soğan, kırmızı pancar, limon, greyfurt, yeşil çay, ısırgan otu, maydanoz, kuşburnu, ev sirkesi, elma ve nar kan ve damarları temizler.

Kaynak Kitap: Aidin Salih- Gerçek Tıp Yitik Şifanın İzinde

Organ Temizliğine İhtiyacınız Var mı?

Dikkat: Kalp, karaciğer veya beyin ameliyatı ya da organ nakli gibi ameliyat geçirenler, diyalize bağlı böbrek hastaları, iki yıldan fazla insülin kullanan diyabet hastaları, uzun tıbbi tedavi sürecinden çıkanlar ve 60 yaşın üzerinde olanlar bu temizleme işlemlerini hekim tavsiyesi olmadan ve kontrolsüz yapmamalıdır!

Hangi Durumlarda Organ Temizliğine İhtiyaç Vardır?

Her yediğiniz yemekten sonra büyük abdeste çıkıyor musunuz ve yemek sonrası kendinizi rahat hissediyor musunuz?

4-5 saatlik uykudan sonra kendinizi dinç hissediyor musunuz? Uyandığınızda ağzınızdaki tat güzel mi?

Vücudunuzun kokusu güzel mi?

Vücudunuz esnek mi, ayak baş parmağınız ile alnınıza dokunabiliyor musunuz?

Dizleriniz üzerinde veya bağdaş kurarak istediğiniz kadar oturabiliyor musunuz?

Tek bacak üzerinde 30-40 saniye kadar durabiliyor musunuz? Rüyalarınızda koku, tat, renk algılayabiliyor musunuz?

Tüm sorulara verdiğiniz cevap “Evet” ise, sağlığınızın yerinde olduğu söylenebilir ve temizlenmeye muhtaç olmayabilirsiniz.

Aksi durumda olanların organları temizlenmeye ve tedaviye muhtaçtır.

Tüm hastalıkların sebebi aynı olduğuna göre, tedavisi de hemen hemen aynıdır.

Dr. Aidin Salih Kimdir?

Lugansk, Ukrayna’da Tıp Fakültesini bitirdi. Sovyetler Birliği’nde yıllarca tıp doktorluğu görevini yürüttü. Daha sonra Taşkent Devlet Üniversitesi’nde Biyoloji bölümünden mezun oldu. Ayrıca Uluslararası Alternatif Tıp Okulu’nu bitirdi.

Biyoloji diploma tezi ‘Yabani Hayvanların Fizyolojisi’ üzerineydi. 30 yılı aşkın bir zamandır aldığı çok yönlü eğitimlerle insan ve hayvan hastalıklarının sebeplerini inceledi.

İslam Tıbbı, Tıbb-ı Nebevi konusundaki alimlerin ve eski hekimlerin tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlandı. Tedavileriyle binlerce insanın şifa bulmasına vesile oldu. Bu çerçevede geliştirdiği tıp yaklaşımını anlattığı “Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde” isminde bir kitabı bulunuyor. 40 yaşında müslüman olan Salih, 9 Kasım 2014’de İstanbul’daki evinde hakkın rahmetine kavuştu.

Kaynak: Kan ve Damar Temizliği Nasıl Yapılır? Hangi Hastalıklarda Yapılmalıdır?