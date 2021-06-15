Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun NATO zirvesine damga vuran çorapları

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, bugün yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

NATO zirvesinin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yine dikkatlerin tüm bu kritik konulardan renkli çoraplarına yönelmesini sağladı.

Trudeau'nun çorapları daha önce de birçok kez haberlere konu olmuştu. En son 2018'de Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda da Trudeau'nun çorapları dikkat çekmişti.

Kanada’nın en genç ikinci başbakanı olan 49 yaşındaki Trudeau, Davos'ta ördekli çoraplarıyla objektiflere yansımıştı.

Kanada Liberal Partisi Başkanı olan Trudeau, 2015 yılında başbakan seçildi.

Bu habere tepkiniz:



15/06/2021 09:09