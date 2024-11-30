Kanada Başbakanı Trudeau, Trump ile görüştü

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi.

The Washington Post'a göre, Trudeau, Mar-a-Lago'da Trump ile akşam yemeğine katıldı.

Trump'ın, başkanlık görevini devraldığında Kanada'dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama planını duyurmasının ardından düzenlenen ziyarete, ikilinin eşleri, North Dakota Valisi Doug Burgum, Mike Waltz, Howard Lutnick ve Dave McCormick katıldı.

Kanada tarafından ise, Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc ve Trudeau'nun özel kalem müdürü Katie Telford'un katıldığı gözlemlendi.

Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.