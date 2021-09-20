Kanada, erken seçim için sandık başına gidiyor

Kanada, erken genel seçim için bugün sandık başına gidiyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, beklenen seçim tarihinden iki yıl önce gerçekleşecek seçim için kampanyasını ağustos ortasında başlatmıştı.

BBC’de yer alan habere göre, Kanadalılar iki yıl içinde ikinci defa federal bir seçim için sandık başına gidiyor. Erken seçim için adaylar son beş haftadır hızlandırılmış bir kampanya süreci yürütüyor.

Başbakan Trudeau, erken seçimin Kanada’nın pandemi iyileşme sürecinin gelecek adımlarına karar vermek için önemli bir an olacağını belirtmişti. Anketler, yaz boyunca Liberaller’in Avam Kamarası’nda çoğunluğu elde edebilecek konumda olduğunu gösterse de erken seçim kararı, Liberaller’in oylarında düşüşe neden oldu. Kanadalıların, yeni bir seçime ihtiyaç olmadığını düşündüğü yorumları yapıldı.

Muhafazakâr Parti’nin yeni lideri Erin O’Toole ise ilk federal kampanyasını yürüterek kendini Kanadalılara tanıttı. O’Toole’un popülaritesinin artmaya başladığı belirtiliyor.

Eylül ayı başından bu yana anketler, Liberaller ve Muhafazakâr Parti’nin yüzde 30 civarı desteklerle çok yakın durumda olduğunu gösteriyor.

Kanada parlamentosunda 338 koltuk bulunuyor. Çoğunluğu elde etmek için 170 sandalye gerekiyor.

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20/09/2021 10:13