Kanada Kadın Futbol Takımı'na Paris 2024'te "6 puan silme" cezası

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28/07/2024

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Kanada Kadın Futbol Takımı'na Paris 2024'te "6 puan silme" cezası

FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunları A Grubu maçlarında 6 puan silme cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, disiplin komitesinin kararı doğrultusunda Kanada Kadın Futbol Takımı yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in müsabakalardan 1 yıl men edildiği belirtildi.

Kanadalı yetkililerin, rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına" uymadığının vurgulandığı açıklamada, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunlarında 6 puan silmenin yanı sıra 200 bin İsviçre Frangı para cezası da verildiği ifade edildi.

 

28/07/2024 17:17
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TAGS: Kanada Kadın Futbol Takımı’na Paris 2024’te "6 puan silme" cezası
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