Kanada Konsolosluğu'nda Kaz Dağları protestosu

Kaz Dağları protestoları Kanada'nın başkonsolosluğuna taşınıyor. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) ise, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu.

Türkiye günlerdir Kaz Dağları’nda yapılan doğa katliamına karşı ayakta. Çanakkale’nin Kirazlı köyündeki altın madeni için yürüten çalışmalar kapsamında 195 bin ağacın kesildiği ifade ediliyordu.

Kanadalı Alamos Gold’un yürüttüğü Kirazlı maden projesine karşı, binlerce insan da dün bir araya gelerek protesto gösterisi düzenlemişti.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE OLACAKLAR

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) ise, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu.

SYKP, Kanadalı Alamos Gold şirketini protesto etmek için Kanada Konsolosluğu önünde olacağını ifade etti.

SYKP tarafından yapılan paylaşıma, "Kanadalı Alamos Gold Şirketini protesto için 6 Ağustos Salı günü saat 19.00’da Kanada Konsolosluğu önündeyiz. #KazdağlarıHepimizin #KazdaglarinaDokunma" notu düşüldü.