Kanada polisi 'Yapay zeka fotoğrafı' nedeniyle özür diledi

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Edmonton Polis Teşkilatı, uzun süredir yakalanamayan bir zanlıyı bulmak için "DNA fenotipleme" yöntemine başvurdu.



2019'da bir kadına cinsel saldırıda bulunan zanlıya dair hiçbir iz veya kamera görüntüsü elde edilememişti.



Teşkilat bu nedenle "son çare olarak" ABD merkezli Parabon NanoLabs'a başvurdu.



Zanlının Doğu Afrika kökenli olduğu ifade edilirken, polis teşkilatı da kısa saçlı, siyah bir adamın yer aldığı, bilgisayarda üretilmiş görüntüyü internet sitesinde yayımladı.

Ancak sosyal medya kullanıcıları ve uzmanlar, görüntüde resmedilen kişinin siyahlar arasında çok yaygın görülen özelliklere sahip olduğunu ve çoğu kişiyi zan altında bırakarak ırkçı saldırılara neden olabileceğini savundu.



Tepkilerin ardından Edmonton Polis Teşkilatı, bir basın toplantısı düzenledi.



Teşkilatın Topluluk Güvenliği Bürosu'nun başındaki Enyinnah Okere toplantıda konuşarak özür diledi:



"Hissettiğim gerilim çok gerçek olsa da soruşturmaya öncelik verdim. Bu olayın mağduru da ayrımcılığa uğrayan bir topluluğun üyesiydi."



Polis teşkilatı açıklamanın ardından görüntüyü internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

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18/10/2022 09:16