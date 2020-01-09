Kanada: Uçağı İran'ın kazara düşürdüğüne dair kanıtlar var

İran'da düşen Ukrayna uçağıyla ilgili ABD Başkanı Trump'ın ardından Kanada Başbakanı Trudeau de uçağın İran tarafından kazara vurulduğunu söyledi. Trudeau, "Elimizde uçağın İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar var. Birilerini sorumlu tutmak için henüz erken" açıklamasında bulundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

Trudeau, "Birilerini sorumlu tutmak için henüz erken" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da "Şüphelerim var. Başkalarının da şüpheleri var. Trajik bir olay. Diğer tarafta birileri bir hata yapmış olabilir. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir. Bazı kişiler uçağın mekanik nedenle düştüğünü söylüyor; bence bu bir soru işareti. (İran'ın kazara vurduğu iddiası) Gerçekten tam olarak bilmiyorum. Bu konuda kötü bir hissiyatım var, sanırım orada çok kötü bir şey oldu." açıklamasında bulunmuştu.

09/01/2020 23:28