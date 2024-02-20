Kanada, Ukrayna’ya 800'den fazla İHA gönderecek

ads ads ads ads
20/02/2024

ads
Kanada, Ukrayna’ya 800'den fazla İHA gönderecek

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, Ukrayna’ya 800'den fazla insansız hava aracının gönderileceğini duyurdu.

Kanada Savunma Bakanı Blair, yaptığı açıklamada, “Bugün Kanada'nın Ukrayna'ya 800'den fazla SkyRanger R70 çoklu görev İnsansız Hava Aracı (İHA) göndereceğini duyurdum. Değeri 95 milyon doların üzerinde olan bu insansız hava araçları, Rusya'nın yasadışı ve haksız işgaline karşı kendini savunmak için cesurca mücadele eden Ukrayna'ya yardımcı olacaktır” dedi.

 

20/02/2024 17:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Kanada, Ukrayna’ya 800’den fazla İHA gönderecek
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.