Kanada’da aşırı sıcaklar nedeniyle ölü sayısı 33’e yükseldi

Kanada’nın Quebec eyaletinde, aşırı sıcaklar nedeniyle son bir haftada ölenlerin sayısının 33’e yükseldiği belirtildi.

Kuzey Yarım Küre’yi vuran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle ölümlerde artış yaşanıyor. Kanada’nın Quebec eyaletinin güneyinde 29 Haziran’dan bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi.



Kanada’da yetkililer vatandaşları bolca su içmeleri ve gölgede kalmaları konusunda uyarıyor. “Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diyen Montreal Belediye Başkanı Valerie Plante yaptığı açıklamada, itfaiye ve polis departmanlarının 29 Haziran’dan beri evleri ziyaret ederek 15 bin kişiyi kontrol ettiğini açıkladı. Montreal’de havuzlar ve klimalı alanlar halka açıldı.



Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medya hesabından aşırı sıcaklarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Twitter’dan açıklama yapan Trudeau, “Dualarım bu sıcak hava dalgası nedeniyle Quebec’te ölenlerin sevdikleriyle.” dedi. Yüksek sıcaklıkların Orta ve Doğu Kanada'da devam etmesi beklendiğini belirten Trudeau, “Bu nedenle kendinizi ve ailenizi nasıl koruyacağınızı bildiğinizden emin olun” uyarısında bulundu.