Kanada'da ayı saldırısına uğrayan çift hayatını kaybetti

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Banff Ulusal Parkı'nda ayı saldırısına uğrayan çift, yaşamını yitirdi.

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02/10/2023

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Kanada'da ayı saldırısına uğrayan çift hayatını kaybetti

CBC News'in haberine göre, park yetkilileri, akşam saatlerinde GPS cihazı üzerinden ayı saldırısı olduğuna dair uyarı aldı.

Uyarı doğrultusunda harekete geçen ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan müdahale edemedi ve olay yerine geç ulaşıldı.

Saldırıdan saatler sonra bölgeye giden ekipler, çiftin cansız bedenini buldu.

Arama çalışmaları sırasında saldırgan bir ayıyla karşılaşan ekipler, hayvanı olay yerinde öldürdü.

Dünya genelindeki bozayı saldırılarının yalnızca yüzde 14'ünün ölümle sonuçlandığını bildiren yetkililer, söz konusu saldırının "nadir görülen bir olay" olduğunu vurguladı.

Yetkililer, yılın bu döneminde kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayıların aç olabileceğini de kaydetti.

02/10/2023 11:59
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TAGS: Kanada, haber, kıbrıs
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