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Kanada'da beceriksiz hırsızlar internet fenomeni oldu

Kanada'nın Edmonton eyaletinde çaldıkları kredi kartını bir markette kullanmak isteyen biri kadın iki hırsız polisten kaçarken ilginç görüntüler ortaya çıktı.

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30/06/2018

Kanada'da beceriksiz hırsızlar internet fenomeni oldu
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Kanada'da yerel bir markette alışveriş yapmak isteyen çiftin çalıntı kredi kartı kullandığı ortaya çıktı. Şikayet üzerine markete gelen polis, kullandığı şok tabancası ile çifti etkisiz hale getirmeye çalıştı. Erkek hırsız olay yerinden kaçmaya çalışırken, kadın hırsız marketin üst katına gitti.

Çıkmak için kendine bir yol arayan kadın, üst katın çökmesiyle kendini bir anda yerde buldu.

Polis markettekilerin de yardımı ile çifti gözaltına aldı.

Film sahnelerini aratmayan kovalamacanın yaşandığı anlarda market sahibinin tavırları internette alay konusu oldu.

Kaynak: CTV News, CBC

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TAGS: kanada, hırsız
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