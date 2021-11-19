Kanada'da fırtına ve sel sonrası 18 bin kişi mahsur kaldı

Kanada’da felaketle mücadele için ordu da devreye girdi

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19/11/2021

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Kanada'da fırtına ve sel sonrası 18 bin kişi mahsur kaldı

Kanada’nın batısını etkisi altına alan fırtına ve sel sonucu 18 bin kişi kurtarılmayı bekliyor. Arama ve kurtarma ekipleri, ulaşımın kesildiği bölgelerdeki insanlara ulaşmaya çalışıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Kanada’nın British Columbia eyaletinde fırtına ve sel sonrası olağanüstü hâl ilan edildi. Sel, bazı bölgelere ulaşımı kesti.

Selle birlikte gelen heyelan sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Çok sayıda kayıp olduğu bilgisi de aktarılıyor.

Kanada’da felaketle mücadele için ordu da devreye girdi.

19/11/2021 16:26
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TAGS: kanada, fırtına, sel
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