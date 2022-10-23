Kanada'da havalimanında bomba paniği

Kanada'nın Toronto kentinde Billy Bishop Havaalanı bomba şüphesi üzerine uçuşlara kapatıldı. Yolcular tahliye edildi.

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23/10/2022
TRT HABER

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Kanada'da havalimanında bomba paniği

Kanada'nın Toronto kentinde Billy Bishop Havaalanı bomba şüphesi üzerine uçuşlara kapatıldı. Yolcular tahliye edildi.

Kanada polisinden yapılan açıklamada, havaalanı içerisinde şüpheli bir paket tespit edildiği duyuruldu.

Havaalanı uçuşlara kapatılırken, yolcular tahliye edildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki 2 binanın da boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların kapatıldığı duyuruldu.

Olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

 

 

23/10/2022 15:09
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TAGS: Kanada, havalimanı, bomba,
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