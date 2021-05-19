Kanada'da hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti

Kanada'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 25 bini aştı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde COVID-19 kaynaklı ölümlerde son bir haftada 262 artış gerçekleşti. Böylece, Kanada'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 18'e ulaştı.

Son bir haftada 35 bin 490 pozitif vakanın tespit edildiği ülkede böylelikle vaka sayısı 1 milyon 302 bin 651'den 1 milyon 338 bin 141'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 248 bin 382 oldu.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne kadar 33 milyon 756 bin 818 koronavirüs testi uygulandı.

20 milyona yakın kişiye ilk doz aşı yapıldı

Kanada'da şimdiye kadar 19 milyon 72 bin 818 kişiye ilk doz COVID-19 aşısı yapıldı, tam aşılama yapılan kişi sayısı da 1 milyon 189 bin 8 olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, son rakamlarla ülke nüfusunun yarısından fazlasının ilk doz aşılarının yapıldığını söyledi.

Dr. Tam, nüfusun yüzde 75'inin ilk doz, yüzde 20'sinin de ikinci doz aşıları alması durumunda, açık havada sosyalleşme ve aktivitelerin yaz aylarında devam edebileceğini belirtti.

Öte yandan, salgın nedeniyle 21 Mart 2020 tarihinden bu yana zorunlu olmayan seyahatler için kapalı tutulan Kanada-ABD sınırında kısıtlamanın uygulama süresinin 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Bu habere tepkiniz:



19/05/2021 09:57