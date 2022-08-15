Kanada'da ilginç olay! Canlı yayında arı yuttu

Kanada’nın Ontario Başbakanı Ford, konuşma yaptığı sırada ağzına arı girdi. Doug Ford'un ağzına giren arıyı yuttuğu anlar saniye saniye kaydedilirken o görüntüler viral oldu.

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15/08/2022

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Kanada'da ilginç olay! Canlı yayında arı yuttu

Kanada’nın Ontario Başbakanı Ford, konuşma yaptığı sırada ağzına arı girdi. Doug Ford'un ağzına giren arıyı yuttuğu anlar saniye saniye kaydedilirken o görüntüler viral oldu.

Kanada, Ontario Başbakanı Doug Ford'u konuşuyor...

Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesiyle ilgili bir basın toplantısı düzenlediği sıra Ford'un ağzına bir arı girdi.

O anlar çevredeki basın mensupları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Kısa sürede viral olan videoda 57 yaşındaki başbakanın 'Aman Tanrım, az önce bir arı yuttum' dediği duyuluyor.

Ford, daha sonra su içerek kendini sakinleştirmeye çalıştı.

Bu olay kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

15/08/2022 11:09
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TAGS: canlı, yayın, arı, yuttu, kanada,
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