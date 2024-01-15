Kanada'da konut krizinin faturası yabancı öğrencilere kesilecek

Yaşlanan nüfus, Kanada ekonomisini dışardan alınan göçe bağımlı kılıyor. Bu nedenle Justin Trudeau hükümeti her yıl kabul edilen göçmen sayısını artırıyor.

Ancak inşaat maliyetlerindeki enflasyonun yavaşlamasına rağmen, konut krizinin tüm hızıyla devam etmesi okları konut talebini artırdıkları gerekçesiyle göçmenlere ve uluslararası öğrencilere çevirdi.

"Bu kontrolden çıkmış bir sistem"

Kanada basınında yer alan haberlere göre Göç Bakanı Marc Miller, Kanada'da yaşamasına izin verilen yabancı öğrencilerin sayısına sınırlama getirileceğini söyledi.

Yabancı öğrenci sayısının fazlalığına dikkat çeken Miller, "Bu rakamlar endişe verici. Bu gerçekten kontrolden çıkmış bir sistem" diye konuştu.

Kanadalı bakan, öğrenci sayısında yılın ilk ve ikinci çeyreğinde ne kadarlık bir düşüş uygulanacağı üzerine çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Resmi verilere göre Kanada'da 800 binden fazla yabancı öğrenci bulunuyor. Bu rakam 2012'de 275 bin seviyesindeydi.

Kanada'da öğrencilere daha kolay çalışma izni verilmesi, ülkeyi tüm dünyadan öğrenciler için cazip bir eğitim noktası haline getiriyor.

Trudeau'nun liderlik ettiği Liberaller, 8 yılı aşan iktidar döneminin ardından son dönemde düşüşte. Son anketler muhalefetteki Muhafazakarların yarışı önde götürdüğünü gösteriyor.

Kamuoyu yoklamaları ayrıca Kanada halkının, konut krizi ve kamu hizmetlerinde yaşanan sıkıntıların en önemli nedenini göç olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Kanada nüfusu 2023'ün üçüncü çeyreğinde 430 bin kişi artış göstermiş ve bu rakam 1957'den bu yana görülen en büyük nüfus artışı olarak kayıtlara geçmişti.