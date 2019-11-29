Kanada’da küçük uçak düştü

Kanada'nın doğusunda, Ontario Gölü yakınlarında küçük uçağın ormanlık alana düşmesi sonucunda yedi kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında üç çocuğun olduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri de açıklandı. Pilot Otabek Oblokulov, eşi ve 3,11, 15 yaşındaki çocukları kazada hayatını kaybetti. CBC News'un aktardığına göre onlarla beraber bir yetişkin çift de kazada yaşamını yitirdi.

Tek motorlu Piper PA-32 model uçak, Toronto'daki Buttonville Havalimanı'ndan kalkış yapmış ve Ontario'nun Kingston kentine giderken yerel saatle 17.00 sularında radardan kaybolmuştu.

Uçağın düştüğü yerin sadece arazi araçları ya da helikopterle ulaşılabilen bir bölge olduğu bildirildi.

29/11/2019 12:02