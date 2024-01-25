Kanada'da küçük uçak düştü: 6 ölü

Kanada'nın kuzeyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.



Kanada basınındaki haberlere göre, özel kiralama şirketine ait küçük uçak, ülkenin kuzeyindeki Fort Smith kasabasından kalktıktan kısa süre sonra boş araziye düştü.



Uçakta bulunan 4'ü yolcu 6 kişi yaşamını yitirirken, kazadan kurtulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.



Yolcuların, bölgedeki bir madende çalışan işçiler olduğu belirtildi.

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