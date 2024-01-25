Kanada'da küçük uçak düştü: 6 ölü
Kanada'da küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
25/01/2024
Kanada'nın kuzeyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Kanada basınındaki haberlere göre, özel kiralama şirketine ait küçük uçak, ülkenin kuzeyindeki Fort Smith kasabasından kalktıktan kısa süre sonra boş araziye düştü.
Uçakta bulunan 4'ü yolcu 6 kişi yaşamını yitirirken, kazadan kurtulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yolcuların, bölgedeki bir madende çalışan işçiler olduğu belirtildi.