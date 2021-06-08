Kanada’da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

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08/06/2021

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Kanada’da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde dün yerel saatle 20.40’da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu’nda kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücü aracı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile aile üyelerinden 2’si kadın toplam 4 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan çocuğun hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, saldırının ardından olay yerinden hızla kaçmaya çalışan siyah bir araç olduğunu belirtirken, 20 yaşındaki erkek sürücü olay yerinden 7 kilometre uzaklıkta bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalandı.



Londra Polis Teşkilatından Dedektif Paul Waight düzenlediği basın toplantısında, "Bunun planlı ve önceden tasarlanmış, nefret güdümlü bir eylem olduğuna dair kanıtlar var. Bu kurbanların Müslüman oldukları için hedef alındıklarına inanılıyor" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Waight, saldırganın 4 birinci derece cinayet ve 1 cinayete teşebbüs ile suçlandığını açıkladı.

08/06/2021 09:27
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TAGS: Kanada, Müslüman, Cinayet
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