Kanada'da onlarca çakal öldürülecek

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06/09/2021

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Kanada'da onlarca çakal öldürülecek

Kanada’nın Vencover şehrinde onlarca çakal öldürülecek. Karar, aralık ayından bu yana 45 çocuğun çakallar tarafından ısırılması sonrası alındı. Belediye 'eğer çakalların öldürülmesini istemiyorsanız onları beslemeyin' duyurusu yaptı.

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver kentindeki Stanley Parkı’nda yaşanan çakal saldırıları yetkilileri alarma geçirdi.

Aralık ayından bu yana, dört kilometrekarelik şehir parkında, 45 çocuğun çakal saldırılarıyla yaralandığı açıklandı.

British Columbia (BC) Orman Bakanlığı, Stanley Park'taki çakalların yakalanarak ötenazi uygulanması kararı aldı.

Sebep insanların çakalları beslemesi

Stanley Park'ta özellikle çocuklu ailelerin çakalları yakından görebilmek için onları beslediği, bu nedenle hayvanların insanlara alıştığı ve yiyeceğe koşullandığı açıklandı.

Çakalları besleyerek iyilik yaptığını düşünen kişilerin yaban hayvanlarını yiyeceğe koşullandırdığını ve insan korkularını kaybetmeye ittiğini dile getiren yetkililer, hayvanları beslememe ve yabani hayata müdahale etmeme çağrısında bulundu.

06/09/2021 11:23
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TAGS: Kanada, çakal, dünya
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