Kanada'da orman yangınları nedeniyle Jasper bölgesinden 4 bin 700 kişi tahliye ediliyor

Kanada'nın Alberta eyaleti yetkilileri, orman yangınları nedeniyle Jasper bölgesindeki sakinlerin "tahliye edilmesi" çağrısı ve "acil durum" uyarısı yaptı.

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24/07/2024

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Kanada'da orman yangınları nedeniyle Jasper bölgesinden 4 bin 700 kişi tahliye ediliyor

Jasper Belediyesinden yetkililer, 4 bin 700 sakinin ve Ulusal Park ziyaretçilerinin tahliye sürecinin sorunsuz ilerlediğini ifade etti.

British Columbia eyaleti Acil Durum Yönetimi Bakanı Bowinn Ma, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jasper'dan tahliye edilen sakinlere sığınma konusunda yardımcı olacakları mesajını verdi.

Alberta eyaleti yetkilisi Christie Tucker, orman yangınlarının 19 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 95 bin hektarlık alana yayıldığını açıklamıştı.

24/07/2024 11:25
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TAGS: kanda, yangın
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