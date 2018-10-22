Kanada'da peş peşe depremler: Önce 6.7 sonra 7.0 şiddetinde
Deprem haberleriyle pek sık gündeme gelmeyen Kanada'dan korkunç bir haber geldi... Kanada, önce 6.7 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Dakikalar sonra ise Kanada, 7.0 büyüklüğündeki bir deprem yaşadı.
22/10/2018
Kanada’nın British Columbia bölgesinde peş peşe deprem haberleri geldi. İlk depremin Port Hardy’nin güneybatısından 190 kilometre uzağında 33 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Yetkililer tsunami uyarısı yapmazken, depremlerin ardından incelemelerin devam ettiği açıklandı.