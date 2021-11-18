Kanada'da sel hasarının ortasında kalan otoparkta büyük yangın

Kanada'da yaşanan sel, toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Abbotsford'daki selin ortasında kalan bir otoparkta çıkan yangında yerel makamlara göre yaklaşık 100 araç yandı.

Kanada’da ülke şiddetli yağmurların ardından sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ederken bir otoparkta meydana gelen büyük bir yangın yaklaşık 100 aracı yaktı.

Abbotsford İtfaiye Teşkilatı'nın Reuters ile paylaştığı görüntülerde, Britanya Kolombiyası'ndaki bir şehir olan Abbotsford'daki bir karavan bayisinin otoparkında çıkan yangın sırasında büyük siyah duman bulutları görüldü.

Yangın söndürüldü, ayrıca yangından kaynaklanan potansiyel zehirli duman nedeniyle bölge sakinleri dışarıya çıkmamaları için uyarıldı.

18 bin kişi yerinden edildi

Son günlerde Britanya Kolumbiyası'nın bazı bölgelerini harap eden sel ve toprak kaymalarından ölenlerin sayısı artıyor. Yetkililer bir ölümü doğrularken en az üç kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Kanada hükümeti olağanüstü hal ilan etmeye hazırlanıyor.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı'na göre Pasifik Kıyısı eyaletinde yaklaşık 18 bin kişi yerinden edildi.

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18/11/2021 08:57